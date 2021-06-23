Пекин, 23 июня 2021, 08:05 — REGNUM Китай заявил решительный протест Соединённым Штатам после очередного прохода военного корабля ВМС США через Тайваньский пролив. Об этом официальный представитель Восточной зоны боевого командования Народно-освободительной армии Китая (НОАК) старший полковник Чжан Чуньхуэй 23 июня сообщает на странице командования в социальной сети Weibo.
По словам представителя НОАК, американский эсминец USS Curtis Wilbur 22 июня прошёл Тайваньским проливом.
В заявлении отмечается, что на протяжении всего времени китайские военные отслеживали передвижение эсминца США и были готовы среагировать на любую угрозу или провокацию.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, через Тайваньский пролив, который отделяет остров Тайвань от материкового Китая, в северном направлении прошёл эсминец ВМС США USS Curtis Wilbur с управляемым ракетным оружием на борту.
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