Пекин, , 08:05 — REGNUM Китай заявил решительный протест Соединённым Штатам после очередного прохода военного корабля ВМС США через Тайваньский пролив. Об этом официальный представитель Восточной зоны боевого командования Народно-освободительной армии Китая (НОАК) старший полковник Чжан Чуньхуэй 23 июня сообщает на странице командования в социальной сети Weibo.

По словам представителя НОАК, американский эсминец USS Curtis Wilbur 22 июня прошёл Тайваньским проливом.

Чжан Чуньхуэй «Американская сторона использует старые трюки для создания хаоса в Тайваньском проливе, что является умышленным подрывом региональной безопасности и наносит вред миру и стабильности в регионе. Это демонстрирует, что США являются крупнейшим источником рисков региональной безопасности. Мы выступаем решительно против этого»

В заявлении отмечается, что на протяжении всего времени китайские военные отслеживали передвижение эсминца США и были готовы среагировать на любую угрозу или провокацию.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, через Тайваньский пролив, который отделяет остров Тайвань от материкового Китая, в северном направлении прошёл эсминец ВМС США USS Curtis Wilbur с управляемым ракетным оружием на борту.

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