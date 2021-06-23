Вашингтон, , 07:40 — REGNUM США и их союзники по НАТО должны отказаться от проведения военных учений Sea Breeze в Черном море, говорится 23 июня в заявлении на станице в Twitter посольства России в Вашингтоне.

В сообщении отмечается, что действия организаторов маневров носят «явно агрессивный характер» и не соответствуют имеющимся потребностям безопасности в регионе. Российские дипломаты подчеркивают, что подобные шаги «вдохновляют милитаристские амбиции Украины.

В заявлении дипмиссии также сказано, что примером многосторонних усилий по поддержанию стабильности является Blackseafor — Черноморская военно-морская группа оперативного взаимодействия. Кроме того, в посольстве добавили, что любую проблему в регионе можно решить без навязанной извне помощи.

Как сообщало ИА REGNUM, 22 июня американское посольство в Киеве объявило, что учения Sea Breeze станут самыми масштабными учениями за всю историю Украины. В маневрах примут участие «5 тыс. военнослужащих из 32 стран, 32 корабля, 40 самолетов и 18 команд специальных операций и дайвинга».

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