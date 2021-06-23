Барнаул, 23 июня, 2021, 07:44 — ИА Регнум. В Барнауле, одновременно с увеличением темпов вакцинации от COVID-19, появились передвижные пункты, украшенные символикой партии «Единая Россия», которая фактически уже ведёт агитационную работу в преддверии думских выборов. Своими наблюдениями и фотографиями в группе «Акула пера» в Facebook поделился алтайский общественник Константин Емешин.

Константин Емешин, Facebook Так выглядит передвижной пункт вакцинации в Барнауле

«Думал, медики прививают от ковида, а оказалось — от «Единой России». Сегодня обнаружил автобус «Единой России» на площади Спартака. Удивился, что еще день назад как «Единая Россия» задвинула своего лидера Медведева, а тут уже агитация. Но приблизившись, оказалось, что это медицинский автобус для прививок от ковида. Глядишь, завтра пойдут по городу прививочные автобусы от КПРФ, ЛДПР, «Справедливой России», «Яблока» и даже экзотической партии «Новые люди», — иронизирует общественник.

Константин Емешин, Facebook Передвижной пункт вакцинации в Барнауле и Единая Россия

Как сообщало ИА REGNUM, оперативная обстановка с распространением коронавируса в Алтайском крае продолжает оставаться напряжённой. По данным оперативного штаба на 23 июня 2021 года, тяжелобольных насчитывается 290 (+14 за последние сутки), из них 121 подключены к аппаратам ИВЛ (+10 за последние сутки).

В единый день голосования — 19 сентября 2021 года — Алтайский край будет выбирать не только депутатов Госдумы РФ, но и депутатов регионального парламента. Старт избирательной кампании в Алтайское краевое законодательное собрание (АКЗС) был дан 18 июня 2021 года.

Читайте также: На Алтае дан старт выборам в краевой парламент

Читайте также: В Алтайском крае растёт заболеваемость и смертность от COVID-19