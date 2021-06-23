Тюмень, , 07:30 — REGNUM Жители Тюменской области с 17 по 19 сентября 2021 года примут участие в 40 избирательных кампаниях. Об этом сообщил на брифинге председатель региональной избирательной комиссии Игорь Халин.

В сентябре в области откроются более двух тысяч избирательных участков для более 2,5 млн избирателей. Выдвижение кандидатов в депутаты уже началось и продлится до 17 июля 2021 года.

Противоэпидемические меры, которые будут соблюдаться на избирательных участках. аналогичны прошлогодним. Сохраняется «мобильный избиратель», применение QR-кода, когда ускоренное введение данных в систему осуществляется при минимальном участии человека, но решено отказаться от придомового голосования. По региону распределено 117 комплексов обработки избирательных бюллетеней (КОИБ).