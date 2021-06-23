Тверь, 23 июня, 2021, 07:11 — ИА Регнум. В Тверской арбитраж подан банкротный иск, ответчиком в котором выступает АНО высшего образования «Институт «Верхневолжье». Исковое заявление ещё не принято к производству и дата заседания не назначена, передаёт ИА REGNUM.

Иск к институту

Иск от налоговой службы поступил в первую инстанцию 22 июня 2021 года в формате заявления «о признании ликвидируемого должника банкротом», но при этом в ЕГРЮЛ данных о планах по ликвидации института нет. Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 10 по Тверской области предъявила к институту претензии на сумму 8 872 931,99 рубля. Прочие детали дела пока не сообщались.

По данным ЕГРЮЛ, институт был создан путем реорганизации в июле 2017 года в Твери. Учредитель и ректор — Ирина Аксенова. Она также возглавляет АНО дополнительного образования «Институт «Верхневолжье».

На сайте института уточняется, что он был создан при участии член-корреспондента РАН Петра Николаева в 1993 году и первоначально работал по грантовой программе Global Volunteers (США). Лицензию Министерства общего и профессионального образования РФ на ведение образовательной деятельности учебное заведение получило в декабре 1996 года.