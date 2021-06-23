Каракас, , 07:03 — REGNUM Сегодня важна консолидация стран Латинской Америки и Карибского бассейна в целях обеспечения суверенитета и независимости стран регионов. Об этом заявил президент Венесуэлы Николас Мадуро в ходе открытия памятнику в честь 200-летия Битвы при Карабобо, сообщает Prensa Latina.

«Давайте сделаем Венесуэлу свободной, чтобы она стала мощной моральной базой для освобождения всей Латинской Америки и Карибского бассейна во имя Симона Боливара. <…> Давайте защищать мир Венесуэлы», — сказал Мадуро.

Он призвал поддержать интеграционный проект, заложенный ещё Симоном Боливаром, а также осознать важность региональной интеграции для обеспечения полного развития и свободы народов регионов на основе солидарности.

Мадуро подчеркнул, что страна страна отметит 200-летие Битвы при Карабобо, несмотря на агрессию со стороны Запада: «Мы прибыли свободными, непобежденными, как вчера, и непобедимыми навсегда».

Венесуэльский лидер также похвалил наследие экс-президента страны Уго Чавеса, который «воскресил священную и великую историю Венесуэлы» и спас проект Симона Боливара по освобождению, поддержав его независимый характер.