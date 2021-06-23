Вильнюс, , 06:52 — REGNUM Литва решила направить часть вакцин против коронавирусной инфекции на Тайвань, передает телеканал NHK.

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Ожидается, что Вильнюс поставит Тайбэю 20 тыс. доз препарата от британской компании AstraZeneca. Ожидается, что вакцины поступят на Тайвань к концу сентября 2021 года.

Отмечается, что у Литвы нет установленных с Тайбэем дипломатических отношений. При этом Вильнюс уже ведет переговоры об открытии собственного представителя на Тайване. Телеканал указывает, что Литва с мая 2021 года продолжает дистанцироваться от материкового Китая.