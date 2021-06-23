Киев, , 06:47 — REGNUM Все граждане России, переехавшие в Крым с материковой части РФ, будут выдворены с полуострова в случае захвата Украиной этой территории, заявил украинский журналист Дмитрий Гордон 22 июня в эфире телеканала «Украина 24».

Телеведущий начал с того, что ему «очень жаль» жителей региона, который пострадал от наводнений. Вместе с тем журналист отметил, что его слова касаются не всех крымчан.

«Это наши люди, это украинцы, за исключением тех, кого завезли из России, а там многих уже позавозили. Но я могу успокоить: как завезли, так и вывезут», — сказал Гордон.

Телеведущий также пригрозил, что Украина конфискует недвижимость, которую российские граждане приобретают в Крыму, поскольку, по его мнению, это якобы «шатко» и «незаконно».

Как сообщало ИА REGNUM, 18 июня секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов в издевательском тоне оценил ситуацию в Крыму, пострадавшем от наводнений. По его словам, «полуостров очень много времени просил воды» и из-за этого получил ее «слишком много сразу». 19 июня украинский министр внутренних дел Украины Арсен Аваков призвал не злорадствовать по поводу стихийного бедствия в регионе.

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