Тегеран, , 07:50 — REGNUM 22 июня президент Ирана Хасан Рухани пожелал успехов избранному президенту Эбрахиму Раиси, подчеркнув, что необходимо приложить все усилия, чтобы оказать содействие следующей администрации страны. Об этом сообщило иранское агентство Mehr News.

Президент Хасан Рухани выступил с речью по случаю годовщины восьмого шиитского имама Резы, вновь выразив признательность народу за его участие в пятничных выборах.

В другом месте своего выступления президент пожелал успехов избранному президенту Эбрахиму Раиси и отметил: «Мы все должны помочь избранному президенту и следующему правительству».

Он также подчеркнул: «Двенадцатое правительство сделает все возможное, чтобы помочь следующему президенту, и мы надеемся, что следующий президент продемонстрирует успехи в своей работе».

13-е президентские выборы в Иране прошли одновременно с шестым туром выборов в муниципальные советы городов и деревень, первым промежуточным сроком для 11-го тура дополнительных парламентских выборов и вторым промежуточным сроком для пятого тура выборов в Совет экспертов.

Глава судебной власти Эбрахим Раиси был объявлен победителем президентских выборов 18 июня в Иране, набрав 17 926 345 голосов. По словам министра внутренних дел, остальные кандидаты, а именно Мохсен Резаей Миркаед, Абдольназер Хеммати и Амир-Хоссейн Газизаде, набрали 3 412 712, 2 427 201 и 999 718 голосов соответственно.