Тегеран, , 07:52 — REGNUM 22 июня избранный президент Ирана Эбрахим Раиси заявил, что народ во время недавних президентских выборов проголосовал за перемены, и подчеркнул, что центром всех событий, особенно в экономической сфере, должна быть справедливость. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

Избранный президент выступил с речью, обращаясь к народу на церемонии, посвященной годовщине рождения восьмого шиитского имама Резы. Церемония состоялась в святилище имама Резы в городе Мешхед, столице провинции Хорасанэ Разави.

В другой части своего выступления Раиси подчеркнул, что «в стране должны произойти некоторые сдвиги, чтобы гарантировать интересы народа, а также ценности революции». Он отметил, что люди своим голосованием выразили желание сформировать эффективное правительство.

Далее Раиси заявил: «Как правительство, мы не должны допустить, чтобы было утрачено ни малейшее право народа, и я, как представитель нации, не допущу, чтобы было утрачено какое-либо право нации».

Он подчеркнул, что нездоровая административная практика, коррупция, угнетение и любое несправедливое поведение противоречат человеческому достоинству.