Тегеран, , 07:54 — REGNUM 22 июня в Иране были объявлены результаты второго промежуточного срока для пятого тура выборов в Совет экспертов, на основе которых Алиреза Арафи, Хосейн Али Саади и Ахмад Данешзаде Момент, представляющие Тегеран, получили большинство голосов. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

Выступая перед журналистами IRNA, глава избирательного штаба Тегерана Шокроллах Хасан Бейги заявил, что Али Реза Арафи получил 1 293 072 голоса, Хосейн Али Саади — 656 011 голосов, а Ахмад Данешзаде — 584 549 голосов.

Он отметил, что Тегеран имеет 16 мест в Совете экспертов, три из которых были вакантными.

13-е президентские выборы в Иране прошли одновременно с шестым туром выборов в муниципальные советы городов и деревень, первым промежуточным сроком для 11-го тура дополнительных парламентских выборов и вторым промежуточным сроком для пятого тура выборов в Совет экспертов.