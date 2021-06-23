Тегеран, , 07:55 — REGNUM 22 июня избранный президент Ирана Эбрахим Раиси в телефонном разговоре с афганским коллегой Ашрафом Гани подчеркнул важность укрепления сотрудничества между двумя странами. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

Раиси высоко оценил поздравительное послание Гани и подтвердил дальнее развитие отношений с Афганистаном в различных направлениях, представляющих, взаимный интерес.

Тем временем Гани поздравил Раиси с победой на выборах 13-го президента Ирана и пожелал ему успехов. Он назвал Иран и Афганистан соседями и братьями, выразив надежду, что текущий президентский срок приведет к развитию всесторонних связей.

Глава судебной власти Эбрахим Раиси был объявлен победителем президентских выборов 18 июня в Иране, набрав 17 926 345 голосов. По словам министра внутренних дел, остальные кандидаты, а именно Мохсен Резаей Миркаед, Абдольназер Хеммати и Амир-Хоссейн Газизаде, набрали 3 412 712, 2 427 201 и 999 718 голосов соответственно.