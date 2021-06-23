Чебоксары, 23 июня, 2021, 06:30 — ИА Регнум. В Чувашии ожидается повышение температуры до 37 градусов и сохранение сильной жары в течение нескольких дней. Об этом сообщает ГУ МЧС по региону со ссылкой на данные Чувашгидромета.

ИА REGNUM В Чебоксарах

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По данным ведомства, по 27 июня местами по Чувашии прогнозируется аномальная жара, температура составит +35…+37 градусов. В связи с этим ожидается «оранжевый» уровень погодной опасности, означающий, что погода опасна и существует вероятность стихийных бедствий.

Спасатели призывают жителей по возможности ограничить пребывание на солнце и быть осторожными на водоёмах.

Как сообщало ИА REGNUM, пик жары ожидается 25 июля. Дожди не прогнозируются, что может привести к развитию почвенной засухи. Похолодание прогнозируется в конце июня.