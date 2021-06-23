Абакан, 23 июня, 2021, 06:29 — ИА Регнум. Власти, представители силовых структур, жители Хакасии в День памяти и скорби 22 июня почтили память павших в Великой Отечественной войне. Об этом ИА REGNUM сообщили в республиканском правительстве.

R-19.ru Жители Хакасии возложили цветы к Вечному огню

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К Вечному огню в абаканском парке Победы возложили цветы. Также жители региона присоединись к Всероссийской акции «Минута молчания».

Напомним, в годы войны из Хакасии на фронт ушли около 70 тысяч человек. Почти половина не вернулась домой, более 15 тысяч человек пропали без вести.

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