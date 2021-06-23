Чебоксары, 23 июня, 2021, 06:23 — ИА Регнум. В Смоленской области установлено 13 мемориальных плит с фамилиями 400 воинов из Чувашии, погибших в Ржевской битве. Помощь в установке плит оказала Чебоксарская ГЭС, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе станции.

Rushydro.ru Мемориальная плита с именами погибших во время Ржевской битвы чувашских воинов

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Имена погибших воинов из Чувашии собирали в архивах студенты новочебоксарского химико-механического техникума, которые являются участниками поискового отряда «Пламенные сердца». Итогом этой работы стала установка мемориальных плит в Смоленской области на Полях памяти у деревни Овсяники Темкинского района (восемь плит) у села Знаменка Угранского района (пять плит) с именами соответственно 306 и 94 воинов из Чувашии, погибших в Ржевской битве.

Данная поисковая работа шла под руководством координатора военно-патриотического объединения «Свободный поиск» Людмилы Селивановой.

Энергетики отмечают, что после снятия ограничений из-за пандемии коронавируса будет организована поездка поисковиков и родственников погибших солдат в Смоленскую область к памятным мемориалам.

Rushydro.ru Мемориальная плита с именами погибших во время Ржевской битвы чувашских воинов

Как сообщало ИА REGNUM, в мае 2021 года Чувашии в рамках благотворительной программы Чебоксарской ГЭС была издана первая книга о новочебоксарцах-участниках Великой Отечественной войны. Автором издания является руководитель музея «Патриот» химико-механического техникума Валерий Кадеев, который несколько лет собирал сведения о фронтовиках. В книгу вошла информация о 1873 ветеранах.