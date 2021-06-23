Тайбэй, , 07:32 — REGNUM Через Тайваньский пролив, который отделяет остров Тайвань от материкового Китая, в северном направлении прошёл эсминец ВМС США USS Curtis Wilbur с управляемым ракетным оружием на борту. Об этом 23 июня сообщает пресс-служба тайваньского оборонного ведомства.

По заявлению пресс-службы Седьмого флота США, которая подтвердила информацию о перемещении корабля через Тайваньский пролив, американский эсминец действовал «в соответствии с международным правом», что является демонстрацией приверженности США свободному и открытому Индо-Тихоокеанскому региону.

Седьмой флот США «Американские военные будут продолжать летать, плавать и действовать везде, где это разрешено международным правом»

Напомним, что это далеко не первый случай подобного «курсирования» военного корабля США в регионе. Эсминец USS Curtis Wilbur последний раз проходил Тайваньским проливом в мае, подобные манёвры регулярно совершают и другие корабли ВМС США.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Китай заявил решительный протест Соединённым Штатам после прохода военного корабля ВМС США через Тайваньский пролив.

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