23 июня 2021 | Время чтения 5 мин

На Ближнем Востоке стал меняться баланс военных и политических сил. Теперь большинство экспертов сходятся во мнении, что этот регион не станет, по крайней мере на первое время, приоритетом команды президента США Джо Байдена, хотя в целом США по-прежнему «будут стремиться сохранить значимую роль в этом регионе мира при оптимизации собственных издержек вовлечения». Но пока только одни прогнозы, вокруг которых вертится сейчас вся экспертиза.

Станислав Тарасов, , 08:19 — REGNUM



Реджеп Тайип Эрдоган Иван Шилов © ИА REGNUM

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в телеобращении, комментируя итоги состоявшегося 14 июня в Брюсселе саммита НАТО, заявил буквально следующее: «Без Турции НАТО будет сложно не только сохранить свою силу, но и свое существование. Турция полностью выполняет свои обязательства перед альянсом. Она признает важность сохранения НАТО, несмотря на то, что была оставлена в одиночестве в то время, когда ей больше всего нужна поддержка».

По его словам, в региональных кризисах «от Ирака до Сирии, от Палестины до Ливии НАТО не смог проявить сильную волю, ожидаемую от него». «Во время переговоров в ходе саммита мы еще раз указали на то, что понимание «плохие террористы — хорошие террористы» — неверное», — добавил Эрдоган, заметив также, что ожидает «более искреннего и сильного вклада «НАТО в борьбу с запрещенной в Турции Рабочей партией Курдистана на южных границах страны». Можно однозначно сказать, что он начал игру внутри альянса с намерением вернуть себе авторитет на Западе и найти одобрение у партнеров, в первую очередь США, для одобрения своих геополитических амбиций. Заявление Эрдогана примечательно хотя бы еще и тем, что после саммита НАТО в Брюсселе некоторые турецкие эксперты стали описывать действия Анкары как «триумфальные», заявляя также, что ее политика везде, вплоть до Кавказа, находит поддержку с стороны ее партнеров по альянсу.

Поднятие флага НАТО Ian Houlding

Но это далеко не так. Поэтому Эрдоган стал развивать другую сюжетную линию в контексте своей встречи с президентом США Джо Байденом в Брюсселе, которая стала самой длинной для президента Турции на саммите, почти полтора часа. Ее продолжительность вызвана не только тем, что Байден говорил тет-а-тет с Эрдоганом впервые после своего избрания. Судя по итоговым заявлениям, определенное смягчение между Турцией и США все же наступило. Эрдоган окрестил встречу «плодотворной и искренней» и «конструктивной». Оценки Байдена были примерно такими же. Он говорил об «очень хорошей встрече». Тем не менее на пресс-конференции Эрдогана стало ясно, что по С-400 никаких подвижек нет. США по-прежнему обеспокоены военной активностью Турции в Средиземноморье, им не нравится конфликт между их союзниками в Сирии в лице курдов и Анкарой. В свою очередь Эрдоган снова потребовал от американцев прекратить поддержку сирийских курдов, обвинил союзников в отсутствии помощи в борьбе с терроризмом. Турецкий лидер попытался найти общий знаменатель, предложив передать охрану аэропорта Кабула турецким военным после вывода войск США и НАТО из Афганистана. Однако по этому вопросу на саммите так и не было принято никакого решения.

С-400 Владислав Осипов © ИА REGNUM

Анкара запросила дополнительной помощи альянса в связи с ситуацией в сирийской провинции Идлиб. Об этом заявил Эрдоган по итогам встречи с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом. По его словам, обстановка в Сирии угрожает всем европейским государствам, добавив, что Турция является единственной страной, входящей в НАТО, которая «сражалась с ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и потеряла много своих военнослужащих». Ранее Эрдоган говорил, что Турция имеет право на односторонние действия в Сирии в случае, если Россия «не выполнит взятых на себя обязательств». Одним словом, после саммита НАТО в Брюсселе турецкий лидер стал метаться и не может толком объяснить, что подразумевает под «прогрессом» и почему он заговорил о возможном выходе Турции из НАТО. На наш взгляд, связано это с тем, что в ходе первого визита Байдена в Европу, его прямого участия в саммитах «Большой семерки», США — ЕС, Североатлантического альянса в Анкаре стало очевидным то, что «Америка вернулась в Европу, но без турецкой программы», а только с призывами начать противодействие вызовам со стороны Китая и сдерживания России в различных формах. При этом НАТО скоро примет новую концепцию, она будет подготовлена для рассмотрения к 2022 году.

Провинция Идлиб на карте Сирии TUBS

Интрига тут в том, что пока никто не знает, где и как будет проходить для Турции общая линия фронта или фронтов против Китая и России. Если следовать логике США, то Анкаре придется ломать существующую систему взаимоотношений с Пекином и Москвой, загоняя себя в какие-то новые обязательные рамочные соглашения. Поэтому нынешнее возвращение Вашингтона в Европу может стимулировать для Турции на Ближнем Востоке в будущем серьезные кризисные явления системного характера, где существует активное присутствие России и Китая. Готова ли Анкара вместе со своими партнерами по альянсу отказаться от сотрудничества с Пекином и Москвой? При все том, что ряд стран региона, а также внешние игроки уже вклинились в кризисы в Сирии, в Ираке и в Ливии, а США остаются главным гарантом безопасности как Израиля, так и арабских государств Персидского залива. В регионе действительно стал меняться баланс военных и политических сил. Теперь большинство экспертов сходятся во мнении, что Ближний Восток не станет, по крайней мере на первое время, приоритетом команды Байдена.

И в этом сейчас главная особенность складывающейся ситуации. «Байден, похоже, намерен уделять Ближнему Востоку не больше внимания, чем он того заслуживает», — пишет в журнале Foreign Policy научный сотрудник Центра международного сотрудничества Нью-Йоркского университета Джеймс Трауб. Он считает, что в целом США по-прежнему «будут стремиться сохранить значимую роль в этом регионе мира при оптимизации собственных издержек вовлечения, одновременно вырабатывая механизмы, когда ближневосточные страны окажутся способными самостоятельно справляться с основными вызовами». Но нужна ли ему будет амбициозная Турция? Недавно британское издание Financial Times выставило свой диагноз. По его мнению, «США очень быстро утрачивают способность и желание формировать события на Ближнем Востоке, оставляя после себя вакуум власти, который заполняют другие страны, например Россия, Иран и Турция». Китай также имеет пространство для маневра. Уход США еще больше усиливает позиции России и Ирана, а для Турции НАТО становится «сковывающей гирей», что заставляет Анкару задумываться о целесообразности ее зависимости от Вашингтона. Может быть, поэтому Эрдоган так смело атакует НАТО?