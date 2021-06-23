Москва, , 04:43 — REGNUM Министр обороны России Сергей Шойгу 22 июня провёл в Москве переговоры с главкомом Вооружённых сил Мьянмы Мин Аунг Хлайном, который также является председателем Государственного административного совета страны. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

«Сегодняшней встрече придаём особое значение, ведь Мьянма для нас — проверенный временем стратегический партнёр и надёжный союзник в Юго-Восточной Азии и Азиатско-Тихоокеанском регионе», — приводятся в сообщении слова Шойгу, который приветствовал Хлайна на бирманском языке. Также он поблагодарил Хлайна «за решение принять личное участие в IX Московской конференции по международной безопасности и выступить на её пленарном заседании».

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Шойгу отметил, что в настоящее время Вооружённые силы Мьянмы являются одними из наиболее эффективных в регионе, оснащены современным вооружением и военной техникой. А проходящая встреча является «отличной возможностью обменяться мнениями о перспективах развития нашего сотрудничества, прежде всего в военной и военно-технической сферах».

«Наша армия стала одной из сильнейших в регионе благодаря Российской Федерации», — подчеркнул Хлайн в ходе переговоров, отметив личный вклад министра обороны России в развитие Вооружённых сил Мьнянмы.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, президент России Владимир Путин не планирует проводить встречу с главнокомандующим вооружёнными силами Мьянмы старшим генералом Мин Аун Хлайном, находящимся с визитом в Москве.

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