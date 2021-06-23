Берлин, , 04:17 — REGNUM Германия готовится к войне против России и наращивает свой оборонный бюджет, 22 июня написала депутат бундестага от фракции «Левые» Севим Дагделен в статье для газеты nd.DerTag.

«Федеральное правительство открыто берет курс на подготовку к войне против России», — считает парламентарий.

Она подчеркнула, взаимоотношения ФРГ и РФ достигли худшего уровня за последние годы, что выражается в постоянных призывах ввести новые антироссийские санкции. Одновременно с этим, по словам депутата, немецкое власти пытаются провести «беспрецедентное перевооружение» с целью превратиться в крупнейшую военную державу.

Дагделен также отметила, что расходы на оборону Германии составляют €85 млрд евро, что значительно больше, чем у России. Кроме того, парламентарий напомнила, что недавно министр обороны ФРГ Аннегрет Крамп-Карренбауэр, посещая военную базу США на острове Гуам, заявила, что Вашингтон и Берлин «бок о бок сражаются за демократию, свободу и основанный на правилах порядок», и что Россия является их противником в Европе.

Депутат добавила, что подобные высказывания не приводят к нормализации отношений, а напротив, создают образы врага для дальнейшей конформации с РФ.

Как сообщало ИА REGNUM, 9 июня глава МИД Германии Хайко Маас заявил, что Россия не проявляет той открытости к диалогу, которой хотели бы в Берлине. 11 июня министр призвал страны G7 («Большая семерка») к «единодушным действиям» против Москвы и Пекина.

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