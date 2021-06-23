Хабаровск, , 03:31 — REGNUM Врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев определился с кандидатурами в сенаторы Российской Федерации от исполнительной власти региона.

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В списке три человека, все они известны в крае: заместитель председателя Хабаровской краевой ветеранской организации подводников, капитан первого ранга Георгий Перов, главный врач консультативно-диагностического центра «Вивея», доцент, заслуженный врач России, почетный гражданин Хабаровска Наталья Болоняева, зампредседателя правительства Хабаровского края, почетный работник общего образования России Андрей Базилевский, сообщил Михаил Дегтярев в своём телеграм-канале.

Как сообщало ИА REGNUM, президент РФ Владимир Путин не принимал каких-либо решений относительно заполнения президентской квоты в Совфеде. Об этом журналистам заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.