Нью-Йорк, США, , 03:17 — REGNUM Участвовавшие в убийстве журналиста Джамаля Хашкаджи четверо сотрудников спецслужб Саудовской Аравии ранее прошли курс боевой подготовки на территории США. Об этом со ссылкой на источники 22 июня сообщает газета The New York Times.

По её данным, саудовские силовики получили возможность обучения в США благодаря «контракту, одобренному Госдепартаментом». Их боевая подготовка проводилась с целью «лучшей охраны саудовских лидеров».

«Обучение, одобренное Государственным департаментом, подчёркивает опасность военного партнёрства с репрессивными правительствами», — отмечается в материале издания.

Напомним, Джамаль Хашкаджи был убит в Стамбуле в октябре 2018 года после того, как пришёл в посольство Саудовской Аравии для оформления документов. Он работал в американской газете Washington Post и в 2017 году вынужден был покинуть Саудовскую Аравию за своё некомплементарное отношение к саудовским властям.