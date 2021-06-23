Москва, 23 июня 2021, 03:08 — REGNUM Обеспечив задачу выживания, Россия должна заявить миру о своей новой идеологии, заявил кинорежиссер Карен Шахназаров в эфире ток-шоу «Вечер с Владимиром Соловьёвым» на телеканале «Россия 1».
По его словам, этот вопрос не стоял перед страной так остро, потому что она была занята борьбой за выживание. Сегодня же эта цель становится очевидной. Вопрос в том, какова будет идеология России. Это тот вопрос, который необходимо прояснить.
Он отметил, что только лишь постулированием «консервативных ценностей» нам не обойтись, необходимо дать что-то более определенное.