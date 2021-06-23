Москва, , 03:08 — REGNUM Обеспечив задачу выживания, Россия должна заявить миру о своей новой идеологии, заявил кинорежиссер Карен Шахназаров в эфире ток-шоу «Вечер с Владимиром Соловьёвым» на телеканале «Россия 1».

«Сейчас Россия оказалась в ситуации, когда промежуточная цель восстановления в существенной степени достигнута, она признана мировым сообществом как страна-сверхдержава, которая должна играть важную роль в мировой политике… Но вопрос, что за роль мы будем играть, что за партию будет танцевать, какая у нас цель, что это будет?», — заявил Шахназаров.

По его словам, этот вопрос не стоял перед страной так остро, потому что она была занята борьбой за выживание. Сегодня же эта цель становится очевидной. Вопрос в том, какова будет идеология России. Это тот вопрос, который необходимо прояснить.

Он отметил, что только лишь постулированием «консервативных ценностей» нам не обойтись, необходимо дать что-то более определенное.