Вашингтон, , 03:00 — REGNUM Больше половины жителей США, принявших участие в опросе службы Harvard-Harris, согласились, что американский президент Джо Байден добился прогресса во время встречи с президентом России Владимиром Путиным, которая состоялась 16 июня в Женеве. Об этом пишет газета The Hill.

«Всего 21% зарегистрированных в опросе американцев заявили, что Байден добился «значимого» прогресса на встрече в Женеве, в то время как еще 31% считают, что он добился хотя бы «некоторого» прогресса», — приводит издание выводы социологов.

В то же время около трети (32%) респондентов уверены, что Байден не достиг «никакого прогресса», о оставшиеся 15% затруднились ответить на заданный им вопрос.

В полученных результатах говорится также, что американцы в основном хотят, чтобы Байден занял жёсткую позицию в отношениях с Россией в будущем. 72% респондентов считают страну на другом континенте противником, а 59% согласны, что американскому лидеру следует «не давать спуску России» по вопросам, затрагивающим американские интересы.

Опрос проводился с 15 по 17 июня, участие в нем приняли 2006 зарегистрированных американских избирателей.

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