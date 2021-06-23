Вашингтон, , 08:40 — REGNUM Назначить помощником главы Пентагона по международным вопросам эксперта по России Селесту Уолландер предложил президент США Джо Байден. Об этом 22 июня сообщили в пресс-службе Белого дома.

Сегодня Уолландер возглавляет некоммерческую организацию U.S. Russia Foundation, ранее она занимала должность спецпомощника президента по России и Центральной Азии в Национальном совете безопасности. Она также консультировала кандидата на пост президента США Барака Обаму во время избирательной кампании 2008 года.

Из заявлений высокопоставленных чиновников, которые приводит издание Axios, работа в Пентагоне позволит Уолландер привнести в работу на посту помощника главы минобороны «опыт в оборонной дипломатии».

До утверждения в должности кандидатуру Уолландер должен будет одобрить Сенат США.

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