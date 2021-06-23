Вашингтон, , 01:45 — REGNUM Проект закона о реформе американской избирательной системы, который рассматривался в Сенате Конгресса США, отклонили представители Республиканкой партии, 22 июня передал телеканал C-Span.

Документ должен был пройти процедуру согласования для проведения последующих дебатов относительно его содержания. Для этого необходимо было получить одобрение не менее 60 сенаторов.

В ходе голосования за блокировку законопроекта выступили 48 членов Сената и стало ясно, что документ не наберет нужного числа голосов. В марте проект этого закона был одобрен Палатой представителей Конгресса.

Как сообщало ИА REGNUM, 21 июня бывший глава Белого дома Барак Обама призвал американских законодателей одобрить новые правила голосования до следующих промежуточных выборов, иначе, по его мнению, демократия в США «может оказаться под угрозой».

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