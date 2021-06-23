Вашингтон, , 00:43 — REGNUM Власти США заблокировали примерно 30 интернет-сайтов, которые принадлежат Ирану, 22 июня сообщило агентство The Associated Press со ссылкой на свой источник в американском правительстве.

Большинство из блокированных ресурсов «связаны с работой Тегерана по распространению дезинформации». Журналисты отмечают, что США решились на этот шаг на фоне нового витка «обострения отношений» с Ираном, который начался из-за победы на выборах иранского президента Ибрахима Раиси.

Как сообщало ИА REGNUM, 21 июня Ибрахим Раиси заявил, что США должны снять свои санкции против Тегерана, поскольку они нарушают условия Совместного всеобъемлющего плана действий по ядерной иранской программе (СВПД).

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