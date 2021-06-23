Минск, , 00:34 — REGNUM На реализацию «цветного блицкрига» в Белоруссии были брошены огромные финансовые ресурсы. Об этом заявил 22 июня Александр Лукашенко, выступая на памятных мероприятиях в мемориальном комплексе «Брестская крепость — герой», посвященных 80-летию со дня начала Великой Отечественной войны.

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Выступая в белой форменной рубашке с погонами наподобие адмиральских, Лукашенко сообщил, что «коллективный Запад» якобы пытается захватить природные ресурсы Белоруссии. «Мы — суверенное независимое государство, так будет впредь!», — пообещал он.

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«За последний год мы испытали на себе действие самых современных технологий гибридной войны. Белорусы все чаще спрашивают: так что, воевать будем? Да бросьте, белорусы. Мы уже давно воюем. Просто война приобрела другие формы. Уже не будет тех войн, уже в эти ворота (Брестской крепости. — Прим. президентской пресс-службы) они не попрут тысячами солдат. Война начнется и всегда начинается в современных условиях изнутри государства», — сказал он.

Продолжая критику «коллективного Запада», он в зачитанном обращении подчеркнул: «А они потом придут нас «спасать». Сценарии прописаны, роли распределены. Просто мы оказались сильнее и мудрее. Рискну сказать, даже сильнее, чем в 41-м наши предшественники, потому что мы определяем свою судьбу сами. Мы здесь решаем, провоцировать их или нет, ждать, пока они сюда прорвутся и порвут нас, или нет».

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