23 июня 2021 | Время чтения 6 мин

Пока США сплачивают союзников перед лицом китайской и российской угроз, сами союзники замыслили побег и медленно, но усердно роют подкоп под ограждение американского лагеря.

Александр Халдей, , 08:19 — REGNUM Пока США сплачивают союзников перед лицом китайской и российской угроз, сами союзники замыслили побег и медленно, но усердно роют подкоп под ограждение американского лагеря. Декларируя приверженность американским целям либеральной демократии, являясь либералами едва ли не больше, чем США, европейцы поняли, что превратились в лиану-паразита на дереве американской мощи, и вырвать их с корнем не получится. Американцы постепенно превратились в европейский ресурс, думая, что как раз Европа остаётся ресурсом США.

Easy Rider Александр Горбаруков © ИА REGNUM

И действительно, сложно подсчитать, сколько денег вложили США с конца Второй мировой войны в свою систему мирового господства вообще и в систему военных альянсов в частности. НАТО — это спонсируемый США институт, где европейцы выступают в роли группы содержанок, шепчущих слова любви спонсору, щедро оплачивающему их счета и даже впускающему в свой бизнес.

Ведь США отдают Европе часть своего внутреннего рынка в обмен за лояльность и право размещать на своей территории американские военные базы. Европа довольна — Америка оплачивает банкет. И малейшая угроза со стороны Трампа перевести всю эту оргию на хозрасчёт и самоокупаемость немедленно вызывает оскорблённые слёзы и обвинения в нелюбви.

Байден, сменивший Трампа, утёр горькие слёзы Европы и обнял её за вздрагивающие плечи, заслужив радостные кивания и всхлипы за то, что вернулся в семью. Но содержанка и не думает отказываться от планов развода и раздела имущества — при сохранении доступа к банковскому счёту спонсора.

Европа только что мягко, но твёрдо отстояла право на свободную любовь, защитив неподконтрольный спонсору доход в виде будущей прибыли от работы «Северного потока — 2», этот подарок от коварного соблазнителя и конкурента. И намерена строить глазки третьему — с Дальнего Востока и с китайским акцентом в английском языке. Никакие скандалы в семье не имеют действия — изумлённый спонсор обнаружил пределы своей власти над содержанкой. Он не смог отстоять своё эксклюзивное право танцевать с девушкой, которую поит шампанским.

Трубы для газопровода «Северный поток — 2» © Nord Stream 2 Aксель Шмидт

Европа, кроме СП-2 и всей системы трубопроводов, которую строит под лозунгом «это всего лишь коммерция», что-то вроде «девушке на булавки», на самом деле является сопоставимым с США экономическим гигантом, которому не хватает только военной компоненты. Китай, при всей его мощи, не может сравниться с экономическим, научно-технологическим и потребительским потенциалом, которым обладает Европа.

Не случайно за Европу борются США, Россия и Китай. А Европа занимает позицию «Мальчики, не ссорьтесь, это ужасно!» И ищет способов продолжать принимать деньги от всех троих, никому не давая полного предпочтения.

То, как Европа под покровом статуса любимой жены в гареме султана смогла проникнуть в американскую систему господства и занять в ней привилегированное место, получая все выгоды, но перекладывая на США все издержки, достойно восхищения. Из положения зависимой и оккупированной территории с лоскутным одеялом зависимых от США удельных княжеств послевоенная Европа превратилась в конфедерацию и движется к федерации. И теперь к экономической силе хочет прибавить военную.

Как известно, весной 2019 года Европарламент учредил европейский оборонный фонд (EDF) и создал в дополнение к нему Европейский мирный механизм (EPF). Цель фонда — исследования в области вооружений, а бюджет более чем в два раза превосходит бюджет американского Управления перспективных исследовательских проектов (DARPA). А EPF создан для продвижения экспорта европейского оружия на рынки, занятые США, и обучения покупателей пользоваться этим оружием.

Солдаты НАТО

Эксперты справедливо видят в этом стремлении потенциальную смерть НАТО. При этом Европа хочет как можно дольше сохранять право доступа своего бизнеса на американский рынок, сохранения спонсорской роли США в НАТО и права развивать отношения с Россией и Китаем по своему усмотрению. Отделываясь от США декларациями о приверженности общим целям, с помощью которых и будет осуществляться подчинение США воле Европы.

То есть за истекшие 70 лет Европа смогла, опираясь на план Маршалла, создать развитую послевоенную экономику, с помощью антисоветской риторики избежать расходов на оборону, при этом, вопреки воле США, построив с Россией стратегические трубопроводные системы, создать Евросоюз, не только убедив США в том, что он не направлен против США, но и добиться помощи в его создании, а теперь, постепенно выстраивая военную инфраструктуру, позволяющую ликвидировать военную (а значит, и торговую, и следом за ней финансовую) монополию США в мире.

И хотя всё это движется очень медленно, относиться к планам Европы с иронией не следует. Европа, двигаясь медленно и приучив всех к мысли о своей слабости и зависимости, создала важные элементы отстройки от США и будет продолжать эту отстройку. Европе очень выгоден конфликт США с Китаем и Россией — это облегчает Европе планы по достижению своих целей.

США теперь заложники союза с Европой, они при разводе пойдут по миру голые и босые. А Европа заживёт богато и счастливо, строя отношения с Россией, Китаем, Африкой, Ближним Востоком и с самими США уже по своему усмотрению. И состарившиеся США будут рады любому проявлению интереса Европы к себе. Так будет выглядеть многополярный мир, борьбе с которым Европа вроде бы активно помогает США.

Белый дом. Вашингтон

У еврейского народа есть поговорка: «Враг сделает имущим». Имеется в виду, что друг придёт и попросит, и ты отдашь, так как другу не откажешь. Многие «друзья» этим беззастенчиво пользуются. А вот враг заставит быть самостоятельным и более сильным. Если чего и не имел, то постараешься иметь. Создашь, накопишь, изобретёшь. Враг сделает имущим. Друг лишит имущества.

Возникает два бестактных вопроса. Первый: так кто же на самом деле друг и кто самый опасный враг для США? И второй: так, может, и хорошо, что у России нет друзей, а у США они есть? С такими друзьями и врагов не надо. Сам всё отдашь и ещё и взять попросишь.

Европа, как слабая женщина, очень хорошо усвоила свою силу и благополучно устроилась. Нет, она не прочь и дальше получать американскую пенсию. Но без признания права приказывать, с кем ей строить отношения.

Когда она высосет все соки из США, она с высокомерной холодностью уйдёт. Сказав, что на самом деле никогда США не любила. Что отдала США лучшие годы и теперь имеет право на компенсацию. США в это не верят, но это тот случай, когда «обмануть меня нетрудно, я сам обманываться рад». Это будет ещё одной «Американской трагедией», но США просто получат то, что сами построили. Ничего личного — просто бизнес.