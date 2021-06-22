Вашингтон, , 23:57 — REGNUM США и Европейский союз будут взаимодействовать в сфере борьбы с киберпреступлениями, резкий рост которых отмечен в последние годы, заявил 22 июня министр внутренней безопасности США Алехандро Майоркас после встречи с министрами юстиции и главами МВД стран ЕС в Лиссабоне.

«Мы создали рабочую группу, которая займется проблемой программ-вымогателей, от которых сейчас сильно страдают США и другие страны». — цитирует Майоркаса издание Politico.

При этом еврокомиссар по внутренним делам Ильва Йохансон отметила, что в сфере кибербезопасности вместе с США можно добиться больших результатов.

Кроме того, издание публикует текст совместного заявления США и ЕС, в котором указано, что они совместно будут предпринимать «правоохранительные действия, оповещать общественность о способах защиты киберсетей и о рискованности выплат выкупов кибер-вымогателям, а также побуждать страны, закрывающие глаза на эти преступления, арестовывать, выдавать или преследовать киберпреступников».

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