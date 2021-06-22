Варшава, , 23:38 — REGNUM В Польше в районе Редзиково началась установка вооружения системы ПРО США Aegis, сообщает 22 июня американское Агентство по противоракетной обороне (ПРО).

Подробности проводимых работ не сообщаются.

Ранее, весной 2021 года, на этой базе были протестированы и введены в эксплуатацию радар SPY-1D (V) и система управления огнем (FCS). На данный момент готовность этого военного объекта оценивается в 95%, его полная боеготовность должна быть достигнута в 2022 году.

Напомним, США и Польша в 2008 году заключили соглашение о размещении на польской территории баз системы ПРО США.

База ПРО в Редзиково, в 150 км от Гданьска, будет включать в себя радары отслеживания баллистических ракет, а также противоракетное вооружение и вместе с базой Aegis в Румынии и четырьмя эсминцами ПРО ВМС США, базирующимися в Испании, должна составить единую систему противоракетной обороны.

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