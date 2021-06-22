Минск, , 23:36 — REGNUM «Я обращаюсь прежде всего и в очередной раз к народам, к народам наших соседних стран — полякам, литовцам, латышам, украинцам. Очнитесь, пока не поздно. Разберитесь вы с этими политиками, обезумевшими и потерявшими реальность. Посмотрите, какой красивый мир, и в этом мире мы всегда нормально жили, по-соседски, делили кусок хлеба, ездили друг к другу. Давайте остановимся у этой последней черты: завтра будет поздно», — заявил 22 июня Александр Лукашенко, выступая на памятных мероприятиях в мемориальном комплексе «Брестская крепость — герой», посвященных 80-летию со дня начала Великой Отечественной войны.

Следите за развитием событий в трансляции: «День памяти и скорби: 80 лет с начала Великой Отечественной — все новости»

Читайте также в новостях: В Белоруссии продолжают этнические исследования начала войны

«Неужели среди украинцев, литовцев, латышей, поляков, к которым белорусы всегда относились дружественно, найдутся те, кто готов пожертвовать этой своей мирной жизнью ради безумства и амбиций отдельных руководителей этих государств, политиков, которым на самом деле наплевать на наш белорусский народ, на свои народы, их судьбы и нашу белорусскую государственность?», — поинтересовался несменяемый руководитель постсоветской республики.

Также читайте в новостях: Пытливый ум премьера Белоруссии нашёл параллели между санкциям ЕС и войной

«Еще раз скажу тем, кто до сих пор не понял. Уясните раз и навсегда: мы родную землю, независимость и суверенитет никому не отдадим. Мы в любом случае выстоим! Просто хотелось бы по-человечески, как всегда, по-славянски», — цитирует Лукашенко пресс-служба президента Белоруссии.

В официальном сообщении сказано также, что он обратил внимание, что мир сегодня не замыкается только на Евросоюзе. Он поведал: «На планете достаточно ответственных стран и целых регионов, с которыми мы продолжим тесно сотрудничать. За нами правда, и мы наследники великого поколения, которое подарило нам жизнь, свободу и независимость».

Больше новостей на эту тему в сюжете: Белорусская многовекторность