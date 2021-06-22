Минск, , 22:49 — REGNUM Антикоррупционный фильм-расследование «Лукашенко. Золотое дно» решением суда Центрального района Минска от 10 июня признан «экстремистским». Он внесён в республиканский список экстремистских материалов министерства информации Белоруссии.

Резонансный фильм был создан и опубликован 8 марта на YouTube белорусскими оппозиционерами из команды Nexta. Антикоррупционное расследование собрало почти 6,6 млн просмотров.

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После этого, 27 мая было опубликовано продолжение расследования — «Золотое дно 2: в тени диктатора». Вторая часть расследования собрала почти два млн просмотров.

Пополнение списка «экстремистских» материалов осуществляется с привлечением назначенных «экспертами» чиновников, силовиков, пропагандистов и других политически полностью лояльных к режиму Александра Лукашенко деятелей. Из них при министерстве информации сформирована «Республиканская экспертная комиссия по оценке информационной продукции на предмет наличия (отсутствия) в ней признаков проявления экстремизма», её возглавляет библиотекарь Елена Иванова. Мининформ республики сейчас возглавляет экс-директор представительства МТРК «Мир» в Белоруссии Владимир Перцов.

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РЭК при мининформе Белоруссии юридически не является экспертным органом. В составе комиссии нет ни одного эксперта по вопросам экстремизма, что выяснилось в ходе процесса над белорусскими журналистами — корреспондентами ИА REGNUM в Белоруссии. Тем не менее, «экспертные заключения» членов РЭК с их оценочными суждениями являются основаниями при предъявлении обвинений в совершении уголовных преступлений по политически мотивированным делам.

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