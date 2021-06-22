Дамаск, , 22:48 — REGNUM С одобрения США и при поддержке турецких спецслужб террористы группировки «Хайат Тахрир аш-Шам» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) готовят провокации с инсценировкой применения химического оружия, сообщает 22 июня сирийское информагентство SANA, цитируя заявление МИД Сирии.

Провокации с отравляющими веществами готовятся в сирийских провинциях Хама и Идлиб.

При этом отмечено, что инсценировки готовятся при содействии скандально известной группы «Белые каски» с целью последующего обвинения сирийских правительственных сил в применении химоружия против мирных жителей.

«Емкости с отравляющими веществами были недавно доставлены через пограничный пункт Баб-эль-Хава в поселок Атма, где расположено химическое предприятие. В созданной там лаборатории террористы производят хлор, который будет применён в нескольких районах в Идлибе и Хаме», — сообщает МИД Сирии.

«В случае реализации этой преступной акции правительство Сирии возложит ответственность за нее на США, Британию, Францию, Германию, Голландию и Турцию», — подчёркивается в тексте заявления сирийского МИД.

Кроме того, Дамаск призывает Организацию по запрещению химического оружия (ОЗХО) «не игнорировать эту информацию и отнестись к ней серьезно, приняв во внимание угрозу поражения отравляющими веществами мирного населения».

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