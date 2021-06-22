Нью-Йорк, США, , 22:19 — REGNUM Члены профсоюза шахтеров американского штата Алабама устроили целую серию акций протеста у офисов инвестиционных компаний в Нью-Йорке, сообщает 22 июня ТАСС.

Представители профсоюзного объединения «Объединенные шахтеры Америки» вышли на Манхэттен, требуя улучшения условий их труда и повышения зарплат.

«Renaissance Technologies и другие инвестиционные компании, контролирующие Warrior Met (одна из крупнейших угледобывающих компаний Алабамы — прим. ТАСС) заработали миллиарды долларов на поте и крови рабочих и их семей. Теперь они отказываются проявить честность и признать те жертвы, которые сделали возможными эти миллиардные прибыли», — цитирует агентство представителей митингующих горняков.

Стоит отметить, что что на угледобывающих предприятиях компании Warrior Met с апреля текущего года продолжаются забастовки шахтёров.

«Мы вложили столько сил в эту работу, а они теперь отказываются признать это. Они заработали миллиарды, но не хотят поднять нам зарплату, дать лучший рабочий график. Поэтому мы приехали сюда из Алабамы в надежде на то, что люди с деньгами нас услышат», — заявил один из участников акций протеста.

По некоторым данным, забастовки в США были дополнительно стимулированы государственными дотациями, выплаченными во время эпидемии коронавируса. Власти нескольких штатов уже призвали отменить субсидии, действовавшие из-за пандемии коронавируса.

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