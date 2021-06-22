Оттава, , 23:59 — REGNUM Проживающие в Канаде кубинские резиденты обратились 21 июня к правительству с просьбой присоединиться к международной инициативе, требующей прекращения блокады США в отношении Кубы, сообщает Prensa Latina со ссылкой на открытое письмо на имя министра иностранных дел Канады Марка Гарно.

Согласно письму, политика Вашингтона является пережитком холодной войны и указывает на неспособность или нежелании найти дипломатические пути решения конфликта с Кубой.

«Мы гордимся тем, что правительство премьер-министра Джастина Трюдо присоединилось к миру в осуждении этой абсурдной политики в прошлом, и мы искренне надеемся, что наша вторая родина будет чтить свои традиции, уважая справедливость и международное право», — сказано в обращении.

Напомним, ранее граждане Кубы, проживающие в Чехии и Нидерландах, выступили в поддержку борьбы Кубы против блокады, созданной США.

Как сообщало ИА REGNUM, Госдума обратится к парламентам стран мира с требованием к США снять экономическую блокаду с Кубы.

Ранее Совфед принял заявление о необходимости прекращения экономической, торговой и финансовой блокады Кубы со стороны США.