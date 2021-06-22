Богота, , 21:59 — REGNUM Директор по правам человека в администрации Боготы Андрес Идаррага подал в отставку из-за скандала вокруг инцидентов насилия полиции в отношении демонстрантов, сообщает 22 июня Prensa Latina.

Идаррага вступил с правительством в спор по поводу прав человека. Политик заявил, что государство не должно допускать полицейского произвола и обязано занять четкую позицию в отношении жертв протестов, потому что отсутствие ясности и строгости позволяет полиции систематически запугивать население.

ИА REGNUM напоминает, что в ходе акций протеста в Колумбии пострадали по меньшей мере 2 тыс. 359 человек.

В ходе демонстраций были арестованы 1 тыс. 249 человек, сотрудники правопорядка конфисковали свыше 40 тыс. единиц холодного оружия, 1 тыс. 625 единиц огнестрельного оружия.