22 июня 2021 | Время чтения 2 мин

Елизавета Коробова, , 23:58 — REGNUM Заявление главы европейской дипломатии Жозепа Борреля о том, что семь не входящих в Евросоюз государств присоединились к решению сообщества закрыть своё небо для белорусских перевозчиков, вызвало обсуждение среди интернет-пользователей. Граждане выразили своё мнение по этому поводу 22 июня в социальной сети Facebook.

Самолёт в небе Rosendahl

«Офигеть! Без суда и следствия сразу к стенке? Вот это европейские ценности! Какой-то первобытный стадный инстинкт!» — пишет Александр Б.

Жозеп Боррель Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperaci

Многие пользователи оказались возмущены подобными действиями со стороны Евросоюза. Другие, наоборот, пришли к выводу, что в ситуации виноват президент Белоруссии Александр Лукашенко, который якобы лично отдал приказ посадить злополучный самолёт Ryanair с белорусским оппозиционером на борту.

«Лукашенко может показывать своё бахвальство только внутри своей страны. Его мелкая мстительность против одного человека привела к масштабной изоляции со стороны окружающих стран», — считает Майя К.

Некоторые комментаторы искренне удивились увидеть в данном списке столь незначительные для мировой геополитики страны. Люди уверены, что решение носит демонстративный характер и призвано показать Белоруссии сплочённость стран Европы в вопросе своей ненависти к Минску.

Самолёты авиакомпании Ryanair Paolo Margari

«Вот уж от блокады Албанией Белоруссия точно ничего не потеряет. Когда мне довелось побывать в Албании, первое, что пришло на ум — это тождество природы над человеком и тем, что он делает», — отметила Любовь Б.

Часть граждан отметила, что крайне печально видеть в данном перечне братскую Сербию. Люди считают, что таки образом «слабые» европейские страны ищут поддержки у своих более «сильных» соседей.

«Особенно смешно, как новоявленная Северная Македония бьёт копытом у ворот в старый разваливающийся сарай. Однако, заразно. Вот и Сербия подключилась. Тоже хочет в последний вагон старого поезда вскочить», — поделилась своим мнением Жанна М.

Ряд пользователей отметил, что на фоне запретов на полёты в Белоруссии может улучшиться ситуация со статистикой по заболеваемости коронавирусом.

«На этом фоне снизилась заболеваемость ковидом в Белоруссии. Меньше заразы проникает… Коротко о любых санкциях», — заметил Wadim W.

Аэропорт. Минск Vasyatka1

Нашлись и те, кто призвали Российскую Федерацию поддержать Белоруссию, против которой ополчились европейские страны.

«Может и России стоит запретить полёты Европы и остальных, недовольных Белоруссией стран, над нашей территорией? Чисто из солидарности с Минском. Уверен, все всё сразу снимут», — предрекает Илья Т.

Напомним, 21 июня пресс-служба Совета ЕС опубликовала заявление главы европейской дипломатии Жозепа Борреля о том, что Северная Македония, Черногория, Сербия, Албания, а также Исландия, Лихтенштейн и Норвегия присоединились к решению Евросоюза о запрете использования воздушного пространства и аэропортов белорусскими авиаперевозчиками.