22 июня 2021 | Время чтения 2 мин

В Сети обсудили заявление официального представителя Белого дома о том, что США не будут предупреждать Россию о кибератаках.

Елизавета Коробова, , 23:58 — REGNUM Заявление официального представителя Белого дома Джен Псаки о том, что Вашингтон не намерен предупреждать Москву о киберударах, вызвало реакцию в интернет-сообществе. Граждане выразили своё отношение 22 июня в социальной сети Facebook.

Кибератака Иван Шилов © ИА REGNUM

«22 июня 1941 года, один самоуверенный немецкий деятель тоже решил не предупреждать об ударе. Закончилось это для него, прямо скажем, не очень хорошо», — напомнил Jurij O.

Многие пользователи отметили, что решение не сообщать о киберударах теперь автоматически становится взаимным. Граждане убеждены, что российское руководство отныне не упустит шанса покопаться в секретной информации США.

«Если они не будут, значит, и у нас руки развязаны. Более чем выгодное для Российской Федерации положение дел», — считает Александр С.

Кибервойска Army.mil

Некоторые комментаторы указали на то, что подобные заявления лишь настраивают Российскую Федерацию против Соединённых Штатов, а это не очень хорошо влияет на взаимоотношения двух крупнейших государств.

«Мы тоже «оставляем за собой возможность действий, влекущих последствия». И что дальше? К чему это приведёт? Тогда нечего было просить нашего президента о встрече для решения этой и других проблем глобального значения и встречаться. Или эта умственно деформированная дамочка опять что-то напутала и несёт отсебятину?» — задаётся вопросом Галина Г.

Часть людей уверены, что Псаки делает такие громкие заявления специально, чтобы перевести на себя всё общественное внимание, пока руководство страны проворачивает свои грязные дела.

«Её выставляют отвлечь общественное внимание от делишек демократов. Пока все пытаются понять ее словесный сюр, плетут свои интриги», — поделилась своим мнением Вита Т.

Ряд пользователей отметили, что США не будут уведомлять Россию о кибератаках, потому что эти кибератаки будут исходить со стороны Соединённых Штатов.

«Не будут, потому что сами этим занимаются. У нас таких технологий недостаточно и не настолько эта сфера развита, как в Штатах. В глаза говорят одно, думают другое, делают третье. Совершенно непредсказуемые, им верить ни в чём нельзя», — отметил Valentina S.

Кибератака Government.ru

Нашлись и те, кто понял, почему Псаки сделала такое заявление. По их видению, Америка хочет нанести моральный удар российским властям, чтобы те испугались кибернападений.

«Ну, а к чему это высказывание? Такое ощущение, что они теперь сами намереваются атаковать Россию в киберпространстве и таким образом пытаются нанести упреждающий моральный удар, чтобы российское руководство прижало уши», — указал Евгений Ч.

Напомним, 21 июня официальный представитель Белого дома Джен Псаки заявила, что Вашингтон не намерен предупреждать Москву о киберударах.