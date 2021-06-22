Венеция, Италия, , 21:35 — REGNUM Китай предлагает Италии «наращивать стратегическое взаимодействие и укреплять взаимное доверие», заявил в разговоре с главой МИД Италии Луиджи Ди Майо его китайский коллега Ван И, передает Mediaset во вторник, 22 июня.

Нужно избавиться от всех «отвлекающих факторов», которые препятствуют более интенсивному экономическому взаимодействию, отметил Ван И.

Китай предлагает Италии включиться в строительство «нового шелкового пути» (проекта «Один пояс — один путь»), добавил он.