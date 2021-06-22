22 июня 2021 | Время чтения 2 мин

Светлана Рыбина, , 21:44 — REGNUM Заявление госсекретаря США Энтони Блинкена о том, что радужный флаг ЛГБТ-сообщества будет впервые поднят в Госдепе на этой неделе, вызвало бурную реакцию среди пользователей интернета. Граждане оставили свои комментарии на эту тему 22 июня в социальной сети Facebook.

Госдепартамент США Иван Шилов © ИА REGNUM

«А зачем «флаг» поднимать?! Как будто никто не знает, кто сидит в Госдепартаменте США», — отметил Георгий С.

Многие комментаторы тут же принялись искромётно шутить на тему того, что внутреннее содержание Госдепартамента США очень точно отражает значение флага, который они собираются поднять.

«Теперь словосочетание «западные партнёры» приобретает совершенно определённый смысл», — считает Татьяна М.

Некоторые пользователи пришли к выводу, что, таким образом, стратегический госорган США занял однозначную позицию по отношению к нетрадиционным ориентациям, которую разделяют далеко не все жители Соединённых Штатов.

Здание Госдепартамента США (сс) AgnosticPreachersKid

«Это победа, господа! Мощный и однозначный coming out! Ну и напоминание о том, кто они на самом деле есть», — поделился своим мнением Yuri M.

Другие граждане призвали не издеваться над Америкой, ведь она зачастую становится единственным пристанищем для людей с разного рода отклонениями.

«Особенных людей в мире очень много. Зачем это игнорировать? Америка — нормальная страна. Неудивительно, что множество людей желают переехать в США на постоянное место жительства. Там комфортно теперь будут себя чувствовать особенные люди. Так должно быть везде», — написала Ira F.

Часть пользователей заметила, как Штаты из раза в раз пытаются вбить людям в мозги, что нетрадиционные сексуальные ориентации являются для них ценностью и их нужно чтить чуть ли не наравне с флагом своего государства.

«Теперь достижением человечества у нас считаются однополые браки? Также как и преклонение перед чёрными? Разве это не является дискриминацией? Я вот, к примеру, ущемился. Пусть теперь Госдеп мой флаг у себя повесит!» — пишет Сергей М.

Флаги ЛГБТ Gyrostat

Ряд комментаторов напомнил «союзникам» Вашингтона, что и на их государственных учреждениях вскоре появятся радужные флаги, потому что все должны следовать примеру своего хозяина.

«США этот флаг заставят повесить и другим странам НАТО, как и Украине. Вот настоящие ценности Запада, России эти ценности не нужны. Пусть лучше санкции вводят, чем нам этот позор у себя поднимать», — считает Геннадий Г.

Нашлись и те, кто отметили, что в России множество людей крайне спокойно относятся к людям с нетрадиционной ориентацией, а ещё большее количество населения даже не замечает подобных наклонностей людей.

«А у нас в стране многие и без флагов радужные и ничего, не опасаются. Даже и не думают, чтобы скрываться в тайге. Их ещё многие народными артистами называют. Бабушки рады, хлопают радостно им в ладоши», — напомнила Мариана Г.

Напомним, 22 июня госсекретарь США Энтони Блинкен заявил во время своего выступления в Вашингтоне, что радужный флаг ЛГБТ-сообщества будет впервые поднят в Госдепе на этой неделе.