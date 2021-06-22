Киев, , 21:01 — REGNUM Хорошим для Украины итогом саммита проекта «Крымская платформа» будет принятие итогового документа, охватывающего все ключевые вопросы, связанные с Крымом.

Об этом заявил 22 июня постоянный «представитель президента Украины в Крыму» Антон Кориневич во время дискуссии по «Крымской платформе», организованной Немецким фондом Маршалла США, сообщает «Укринформ».

»Это будет очень хороший результат, если саммит, который состоится 23 августа в Киеве, завершится итоговым документом, какой-то политической декларацией», — заявила Кориневич.

Представитель Киева уточнил, что документ должен включать «все ключевые вопросы и проблемные сферы». Такой итоговый документ, считает чиновник, будет важным результатом для людей, «которые ежедневно занимаются только вопросами Крыма».

Также он отметил, что по замыслу властей Украины, «Крымская платформа» будет действовать на постоянной основе как процесс, «который не остановится, пока не произойдет деоккупация и реинтеграция Крыма».

ИА REGNUM напоминает, что учредительный саммит «Крымской платформы» должен состояться в Киеве 23 августа. В конце мая в МИД Украины пожаловались на сопротивление России, заявив, что чем ближе это мероприятие, тем большим оно становится.