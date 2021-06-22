Киев, , 20:49 — REGNUM Кассационный административный суд в составе Верховного суда Украины лишь в конце сентября продолжит рассмотрение дела об обжаловании санкций в отношении трех оппозиционных телеканалов.

Об этом сообщила пресс-служба суда сегодня, 22 июня.

В пресс-службе напомнили, что рассмотрение соответствующего иска продолжается с марта. К настоящему моменту суд заслушал и удовлетворил ходатайство истца о присоединении доказательств к материалам дела. Кроме того, суд удовлетворил ходатайство представителей истца и предоставил им право на ознакомление с документами с грифом «Секретно», поскольку представители истца получили доступ и допуск к государственной тайне.

Следующее заседание запланировано на 20 сентября.

ИА REGNUM напоминает, что в марте Верховный суд Украины открыл производство по нескольким искам от оппозиционных телеканалов, на которые были наложены санкции решением Совнацбеза, введенным в действие указом президента Зеленского от 2 февраля. Эксперты предполагали, что власть Украины будет давить на Верховный суд по этому делу.