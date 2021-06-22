Санкт-Петербург, 22 июня, 2021, 20:48 — ИА Регнум. Движение на второй (синей) линии Петербургского метрополитена восстановлено после серьезного сбоя вблизи станции «Парнас» и с 20:37 мск осуществляется в полном объеме.

Дарья Драй ИА REGNUM Метро Петербурга

«Все станции открыты для входа и выхода пассажиров», — сообщили в пресс-службе подземки.

Напомним, вечером 22 июня в час пик было остановлено движение поездов на северной части синей линии метро Петербурга в связи с пробоем кабеля в фидерной зоне в тоннеле конечной станции «Парнас».

Пассажиры остановившихся в районе аварии поездов были эвакуированы из тоннеля сотрудниками аварийных служб метрополитена совместно с сотрудниками МЧС. Были выведены 134 человека на станцию «Проспект Просвещения» и 118 человек на станцию «Парнас». Никто не пострадал.