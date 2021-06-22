Москва, , 20:32 — REGNUM Президент России Владимир Путин провёл телефонные переговоры с президентом республики Куба Мигелем Диас-Канелем Бермудесом, сообщает 22 июня пресс-служба Кремля.

Уточняется, что телефонный разговор был инициирован кубинской стороной.

Владимир Путин и Мигель Диас-Канель Бермудес обсудили двустороннее сотрудничество России и Кубы.

Кроме того, президент Кубы в 80-ю годовщину начала Великой Отечественной войны выразил свою солидарность и отметил, что кубинский народ хранит память о решающем вкладе СССР в победу над нацизмом.

«С обеих сторон акцентирована важность отстаивания исторической правды о Великой Отечественной войне и её героях, а также недопустимость попыток переписывания истории», — указано в сообщении пресс-службы.

«Президент России поделился впечатлениями по итогам недавнего российско-американского саммита в Женеве», — сообщили в Кремле.

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