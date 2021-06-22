Сингапур, , 22:05 — REGNUM Только 26% взрослого населения Сингапура слышали об инвестициях в проекты экологического, социального и корпоративного управления (ESG). Об этом пишет информационный портал Сингапура The Straits Times 22 июня 2021 года.

Сингапур имеет большие планы по защите климата и окружающей среды, но большинство его жителей не знают, как инвестировать в эту развивающуюся отрасль экономики. Такой вывод был сделан по результатам исследования, проведённого инвестиционной компанией Fidelity International. Согласно результатом опроса, опубликованным 22 июня 2021 года, только 26% взрослого населения республики слышали о ESG-инвестициях.

Что касается осведомленности граждан о проекте «Устойчивое инвестирование в Азии», Сингапур оказался самым отстающим регионом.

По всей Азии 43% респондентов заявили, что им известно об инвестировании в ESG, 57% хотят, чтобы их деньги привели к положительным изменениям в мире, а 63% согласились с тем, что инвесторы должны действовать ответственно и устойчиво.

Fidelity International сообщает, что опрос, проведенный с 12 по 19 апреля 2021 года, был организован с целью выяснить инвестиционные настроения обычных вкладчиков и инвесторов в отношении устойчивого инвестирования в материковом Китае, Гонконге, Японии, Сингапуре и Тайване.

По данным Fidelity International, в регионе было опрошено около 10 000 респондентов, в том числе 1327 человек в Сингапуре.

В Сингапуре 56% считают, что им не хватает инструментов и информации, чтобы начать устойчивое сбережение и инвестирование, а 44% не знали, как выбрать ESG-фонды и инвестиции.

Однако Сингапур отличается от остальных стран региона тем, что самая высокая доля респондентов (75%) согласилась с тем, что люди могут внести в мир позитивные изменения.

Дженн-Хуэй Тан, руководитель международного отдела управления и устойчивого инвестирования Fidelity International, заявил следующее:

«Совершенно очевидно, что существует разрыв между желанием людей использовать свои деньги во благо и наличием достаточных знаний и уверенности, чтобы реализовать это желание посредством устойчивых сбережений или инвестиций».

Компания Fidelity International сообщила, что в Сингапуре растет интерес к устойчивому инвестированию: 49% респондентов, которые изначально не знали об инвестициях в ESG, заявили, что теперь они заинтересованы в них.

В сочетании с 17%, которые знают об инвестировании в ESG и рассматривают его в будущем, в общей сложности 66% сингапурских инвесторов рассматривают возможность устойчивого инвестирования.

Ранее в этом году правительство запустило проект «Зеленый план Сингапура до 2030 года», который направлен на четырехкратное увеличение использования солнечной энергии к 2025 году, обеспечение углеродной нейтральности в функционировании 20% школ к 2030 году, а с 2030 года все новые зарегистрированные автомобили будут моделями, работающими на экологически чистой энергии.

Правительство также объявило о планах выпуска зеленых облигаций для финансирования зеленых проектов государственного сектора на сумму до $19 млрд.

Сингапурская биржа предлагает наборы ESG-инвестиций в различные классы активов, в том числе производные финансовые инструменты, устойчивые облигации, фьючерсы на сырьевые товары, связанные с ESG.

В 2019 году Валютное управление Сингапура (MAS) запустило «План действий по экологическому финансированию», за которым последовала «Программа зеленых инвестиций» на сумму 2,7 млрд.

В 2020 году MAS запустила схему предоставления кредитов, связанных с экологией и устойчивым развитием, для поддержки компаний, занимающихся экологически чистыми и устойчивыми финансами, а в 2021 году запустила проект Greenprint — технологическую платформу для продвижения зеленой финансовой экосистемы.

Понятно, что регулирующие органы Сингапура поощряют экологическое финансирование, но отсутствие общественного интереса ограничиваетего развитие.

Дженн-Хуэй Тантак рассуждает на эту тему:

«Предложение продуктов ESG невелико, потому что интерес со стороны сингапурских розничных инвесторов в настоящее время ограничен. Финансовая отрасль также должна сыграть свою роль в повышении осведомленности о продуктах ESG, чтобы помочь розничным инвесторам принимать обоснованные решения об инвестировании своих сбережений».

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