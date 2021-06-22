Киев, , 20:10 — REGNUM Настоящие революции нельзя подделать, заказать или организовать из-за рубежа, заявил 22 июня бывший секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины, один из лидеров госпереворота-2014 Александр Турчинов.

Напомним, что президент России Владимир Путин в колонке для немецкой газеты Die Zeit назвал события зимы 2014 года на Украине «антиконституционным вооруженным переворотом, который организовали США, а страны Европы — безвольно его поддержали, спровоцировав раскол в самой Украине и выход Крыма из ее состава».

Турчинов, отвечая на это заявление лидера России, подчеркивает, что, по его мнению, украинский народ, который имеет достоинство и ответственность, ни в 2004-м, ни в 2013—2014 годах не нуждался во внешней помощи, чтобы доказать свое право самому определять свою судьбу.

«Я руководил штабом национального сопротивления во время Революции достоинства и могу официально подтвердить, что никакой помощи от Соединенных Штатов и ЕС — ни материальной, ни организационной — мы не получали», — подчеркнул политик.

Он заявил, что западные страны оказывали оппозиции лишь «моральную поддержку» и ещё «объективно» освещали события на Майдане.

Также Турчинов в очередной раз заявил, что когда придет время, «без всякой американской или европейской помощи Российская империя будет разрушена».