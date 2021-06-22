Киев, , 19:56 — REGNUM ЛГБТ-сообщество проведет под офисом президента Украины Владимира Зеленского «прайд в формате рейва».

Соответствующее мероприятие запланировано на 25 июня, анонс опубликован в украинских СМИ и социальных сетях.

В анонсе констатируется, что на Украине ЛГБТ сообщество до сих пор страдает от безнаказанных нападений праворадикалов, «что делает страну опасной для своих же граждан и непривлекательной для иностранных гостей».

Организаторы акции выдвигают к Зеленскому ряд политических требований — в частности, немедленное расследование нападений радикалов на ЛГБТ и феминистские события; реформа полиции, прокуратуры и судебной системы; смена руководства МВД, которое систематически игнорирует обращения и заявления.

ИА REGNUM напоминает, что 5 июня под офисом Зеленского состоялась предыдущая акция представителей ЛГБТ-сообщества, в рамках которой ее участники протестовали против «беспредела радикалов и постоянных нападений организованных преступных группировок на мирных активисток и активистов». В мероприятии участвовали сотни человек, акция прошла без столкновений и инцидентов.