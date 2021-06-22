Киев, , 19:40 — REGNUM Канцлер Германии Ангела Меркель в телефонном разговоре во вторник пригласила украинского президента Зеленского посетить 12 июля Берлин.

Об этом Зеленский сообщил 22 июня на своей странице в Twitter.

По его словам, он приглашён для обсуждения вопросов безопасности и двустороннего сотрудничества.

«Благодарен за приглашение посетить 12 июля Берлин для обсуждения актуальных вопросов безопасности и вопросов сотрудничества», — написал Зеленский.

При этом офис президента Украины утверждает, что Зеленский приглашен в Берлин для обсуждения целого ряда вопросов, в том числе урегулирования ситуации в Донбассе.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее канцлер Германии Ангела Меркель провела телефонный разговор с президентом Украины Владимиром Зеленским, заявив, что Германия помнит преступления нацистов, совершенные против народов СССР.

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