Киев, , 19:38 — REGNUM Министерство экономики Украины подготовило законопроект, которым предлагается отменить мораторий на экспорт необработанной древесины.

Документ был обнародован сегодня, 22 июня, передает корреспондент ИА REGNUM.

Предполагается, что теперь начнется обсуждение данной инициативы.

Министерство подчеркивает, что ограничение экспорта необработанной древесины действует с 2015 года и нарушает условия соглашения об ассоциации с ЕС. При этом отдельные субъекты экономической деятельности уклоняются от установленных ограничений, экспортируя продукцию под видом той, которая не требует сертификации. Поэтому суть инициативы ведомства — расширить список древесины, требующей сертификат о происхождении.

Напомним, что ранее в действующем правительстве Украины уже не раз заявили о необходимости отмены моратория на вырубку леса, поскольку эта отрасль стала важным источником теневой экономики. Вопрос даже рассматривался в суде, который постановил, что Украина, в принципе, может остановить экспорт леса, но должна откорректировать свой запрет от 2015 года в соответствии со статьями соглашения об ассоциации и сотрудничестве с ЕС.