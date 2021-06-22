Берлин, , 19:31 — REGNUM Федеральный канцлер Германии Ангела Меркель провела телефонный разговор с президентом Украины Владимиром Зеленским, приуроченный к 80-й годовщине нападения нацистской Германии на СССР, сообщает 22 июня пресс-служба правительства ФРГ.

«Канцлер подчеркнула, что никогда не будут забыты совершенные немцами преступления, которые привели к гибели многих миллионов жителей на Украине, а также в России, Белоруссии и в других бывших советских республиках», — указано в заявлении пресс-службы кабмина Германии.

«Германия осознает эту историческую ответственность и одновременно благодарна за то, что так много жителей этих стран протянули свою руку в знак примирения», — сообщает германское правительство.

Напомним, на данный момент Украина на государственном уровне прославляет пособников нацистов, принимавших непосредственное участие в истреблении граждан СССР на оккупированных Германией территориях.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Меркель позвонила президенту России Владимиру Путину и «выразила чувства сопереживания в связи с неисчислимыми бедами и страданиями, которые принесла развязанная нацистским режимом война».

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